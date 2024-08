F1 i precedenti della Ferrari nel GP di Olanda Sono 8 le vittorie però si attende ancora un lampo rosso nel XXI secolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) La Formula1 riprende le proprie operazioni dopo la pausa estiva. Domenica 25 agosto 2024 assisteremo alla 34ma edizione iridata del Gran Premio d’, gara che ha avuto letteralmente due vite. La prima si è sviluppata dal 1952 al 1985, anno in cui l’appuntamento sembrava definitivamente morto e sepolto. Ci ha pensato la popolarità di Max Verstappen a farlo risorgere nel 2021. Laha avuto un ottimo rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte. Tutte,, durante l’esistenza precedente. Nell’epoca contemporanea, il Cavallino Rampante non èriuscito a primeggiare. Anzi, non è neppuresalito sul podio di Zandvoort. I successi, un tempo frequenti,stati ottenuti con sei piloti diversi. Nel corso degli anniarrivate quattro doppiette e finanche una tripletta, datata 1952.