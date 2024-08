Donald Trump lancia le immagini di un falso endorsement di Taylor Swift Artista e staff furiosi | Mai sostenuto Ha chiaramente perso la testa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’intelligenza artificiale ormai sta prendendo piede in diversi settori della comunicazione ed anche nella campagna politica presidenziale americana. A premere sull’acceleratore èche ha postato sul suo social Truth una serie di, generate con l’intelligenza artificiale, nelle qualidimostra di appoggiarlo in vista delle elezioni. In una delle foto –– manipolate si vede la popstar nei panni dello Zio Sam e la scritta “vuole che tu voti per”. Le altreritraggono fan diindossare magliette con la scritta “ies for”. “Accetto!”, ha postatoa commento delle. Passa qualche ora e l’e lodiramano una comunicazione per via indiretta: “Se non lo hal’ultima volta, non lo sosterrà neanche adesso. Hala”.