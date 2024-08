Dodici ore di lotta con le fiamme Il capannone della Faerch collassa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, e il giorno seguente - ieri - oltreore dopo, le concitate operazioni di spegnimento del fuoco erano ancora in corso. È successo di nuovo. Maxi rogo negli spazidi Verolanuova - ex Sirap - l’azienda con più di 50 anni di storia alle spalle, specializzata in produzione di contenitori in plastica e polistirolo per alimenti. Lestando ai primi accertamenti sono divampate tra il 18 e il 19 agosto da un magazzino di stoccaggio di bobine e di materiale plastico per ragioni ancora in corso di accertamento, e nel giro di poco tempo si sono propagate all’intera struttura. Ilcentrale, interamente aggredito dalle, è crollato. La conta dei danni è ancora da fare ma sarà certo molto pesante. La ditta era chiusa per ferie e avrebbe dovuto riaprire proprio ieri mattina.