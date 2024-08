Cultura ma ’ndo vai se settembre non ce l’hai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Diciamocelo: questo anno di Capitale dellasta perdendo la rotta. Sarà la nuova amministrazione che pare avere idee diverse, sarà il Rof, altama non esclusiva dell’Anno della, che sovrasta tutto, saranno ‘sto caldo anomalo e le mucillagini a rendere tutto balordo e scivoloso. Ma la sorte ci sarebbe propizia per ridare vitalità e vigore al nostro anno esangue e carente di vitamina B. Si approssima infatti il mese il cui la città di Pesaro affonda alcune delle sue più profonde radici storiche, sociali e religiose. Il gran mese diche vede nell’ordine: la Liberazione dai nazifascisti nella seconda guerra mondiale , la Fiera di San Nicola (nella foto) e la Festa del Patrono, quel San Terenzio che da sempre stende le mani su di noi anche se non sappiamo bene chi è.