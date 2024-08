Cremona ragazzo di 13 anni trovato privo di sensi sul fondo di una piscina Trasportato in ospedale in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Un ragazzino di 13è statodisuldelladi un centro sportivo di, dove stava trascorrendo la giornata. All’arrivo dei soccorsi, il giovane era in arresto cardiaco circolatorio. La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo le 11. I sanitari, una volta sul posto, hanno effettuato manovre di rianimazione e ilè stato trasferito in elisoccorso, inssime, all’Papa Giovdi Bergamo. Si indaga per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolodi 13disuldi unaininproviene da Il Fatto Quotidiano.