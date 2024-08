Challenge mi piace viaggiare e altri tic della lotta di classe su Instagram

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 agosto 2024) Una volta qui era tuttadi. Era tutto – lasociale, l’appartenenza, il riscatto – talmente nel tessuto di ciò che consumavamo, che neanche ce ne accorgevamo, neanche serviva che fosse il tema. Quando avevo ventun anni al cinema c’era “Philadelphia”, e la giovane me pensava che Tom Hanks che ascoltava le arie d’opera fosse un cliché d’omosessualità per il grande pubblico: dai, su, il busone cuila Callas, potevano sforzarsi un po’ di più. La me di trentun anni dopo sa che quella scena non serve a dirci l’omosessualità di Tom Hanks: il film è a due terzi, sappiamo che è gay e sappiamo che tutti i suoi guai da quello derivano, che ha preso l’Aids per quello, che l’hanno licenziato per quello, che vive con Antonio Banderas, che Denzel Washington – avvocato da due spicci, ma l’unico che fosse disposto a difenderlo – disprezza i gay.