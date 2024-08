Catania viale Kennedy i carabinieri si mimetizzano tra la folla durante un concerto in un lido | arrestati tre spacciatori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Idel Nucleo Operativo della Compagnia diFontanarossa, hanno assestato un altro duro colpo al fenomeno dello spaccio di droga, primaria fonte di guadagno della criminalità organizzata, arrestando 3 pusher, un 52enne e un 37enne di Misterbianco, entrambi pregiudicati per reati inerenti agli stupefacenti, ed un 23enne di Vittoria incensurato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti”. In particolare, i militari dell’Arma, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e alla capillare rete informativa, hanno scoperto che alcuni soggetti, in occasione di serate musicali organizzate all’interno dei lidi-discoteca che vi sono sul, approfittando della confusione e confondendosi tra la gente, smerciavano della droga.