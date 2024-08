Brugherio | travolta in monopattino dopo un mese si risveglia dal coma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – “Ore 18:30 del 19 agosto Giorgia è ufficialmente fuori dal! Risponde a tutto quello che le si chiede di fare, riesce a stare seduta da sola senza supporti, ha persino provato ad alzarsi in piedi, mi ha chiamata mamma e mi ha preso il telefono dalle mani perché avrebbe voluto chiamare suo fratello!”. Comincia così un post commovente pubblicato sui social dalla madre di Giorgia, la ragazzina di 14 anni rimasta vittima di un incidente lo scorso 18 luglio a, quando era finita contro un auto mentre si trovava insieme a una coetanea in. «Io davvero sto esplodendo dalla gioia - continua la mamma - e ringrazierò sempre a vita tutti quanti i medici e infermieri della Neurorianimazione dell’Ospedale Niguarda e soprattutto tutti voi per non averci mollato un istante con le preghiere e la vicinanza costante!".