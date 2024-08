Black Panther | in lavorazione una serie in live action?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 20 agosto 2024): inunain? Sappiamo che è in arrivo uno spin-off animato diintitolato Eyes of Wakanda, ma i Marvel Studios potrebbero anche ipotizzare di continuare la saga del popolo del defunto Re T’Challa in un formato. Secondo l’insider Daniel Richtman, unaDisney+ intitolata World of Wakanda è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios. Ryan Coogler, che ha diretto entrambi i film di, è coinvolto nellaanimata, ma non siamo sicuri che darà un contributo a questo progetto.: inunain? Anche i dettagli della trama sono un mistero, ma ci sono buone probabilità che questaincorpori alcune delle idee dell’ormai defunto show Okoye and the Midnight Angels che era nelle prime fasi di pianificazione l’anno scorso.