Ascolti 1a Giornata Serie A 2024 25 DAZN guidano la ripartenza Juventus Inter Milan

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 20 agosto 2024) La 1madella/25 in onda nel weekend (dal 17 19 Agosto) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 4 milioni di ascoltatori (3.964.019) compresivo del dato dei quattro episodi di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria.La partita con il maggior numero di spettatori suè stata-Como, che ha registrato ben 943.238 spettatori. Questo incontro, trasmesso in esclusiva lunedì 19 agosto alle 20:45, è stato commentato da Ricky Buscaglia e Marco Parolo. Al secondo posto si trova Genoa-, che ha attirato 669.555 spettatori. Questa partita, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, è andata in onda sabato 17 agosto alle 18:00, esclusivamente su