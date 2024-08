Arrestato 46enne a Roma per presunti maltrattamenti alla madre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024), Gianicolense, Valle Aurelia, Carabinieri,, arresto, violenza domestica,, Lazio – Un uomo è statodai Carabinieri dopo l’intervento in seguito a una segnalazione di violenza domestica. A, i Carabinieri della stazione Gianicolense hannoun uomo di 46 anni, residente nel quartiere Gianicolense, con l’accusa dinei confronti della, con la quale conviveva. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112, che segnalava una situazione di violenza domestica. Giunti sul posto, in un’abitazione situata in viale di Valle Aurelia, i Carabinieri hanno raccolto la testimonianza della vittima, la quale ha denunciato che il figlio, già in passato, aveva mostrato comportamenti violenti nei suoi confronti.