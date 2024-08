Ancora violenza in prigione agente e dirigente penitenziari aggrediti nel carcere minorile del Pratello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Bologna, 20 agosto 2024 –un atto diina Bologna. L’ennesima aggressione alle forze dell’ordine. Ieri era avvenuto alladella Dozza, oggi invece aldella zona del. Undi poliziaa e il comandante di reparto, ilPaolo Li Marzi, in servizio all'Istituto Penale per Minorenni di Bologna, in via del, sono statie feriti da un detenuto di origini nordafricane che stava per essere trasferito in un'altra struttura e sono dovuti ricorrere alle cure e agli accertamenti diagnostici del caso in ospedale, a causa dei traumi fisici riportati. A darne notizia, il sindacato Fsa-Cnpp, con Domenico Pelliccia e Giuseppe Merola, rispettivamente segretario generale aggiunto e segretario nazionale, che esprimono solidarietà e vicinanza ale all'feriti.