Americani entusiasti Prorogata la campagna abbonamenti

(Di martedì 20 agosto 2024) Domenica scorsa, giornata del debutto in serie B, i soci della proprietà americana del Cesena Fc hanno pranzato al ristorante ‘I Maceri’ per respirare l’atmosfera romagnola in compagnia di Luca Gardini, già campione mondiale dei sommelier, che ha guidato l’assaggio di alcune bottiglie della sua selezione privata (nella foto). La proprietà, per qualche giorno in riva al Savio, è entusiasta del progetto Cesena e lo è stata ancora di più dopo il primo successo in campionato, al debutto, contro la Carrarese. Ha deciso anche di prorogare la, chiusa a quota 7.713 con il tutto esaurito in Curva Mare. Sottoscrizioni, dunque, riaperte, fino a mercoledì 28 agosto, data del match contro il Catanzaro.