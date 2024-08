Accadde oggi 20 agosto | Giuseppe Giannini ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

Il Principe e il Re. Il Re e il Principe. L'esordio di Peppe venne segnato da un'incomprensione tra lui e Falcao. Ma poiRiprendiamo un tratto dell'intervista rilasciata al compianto Alberto Mandolesi per l'almanacco giallorosso 'Tutti per una': "Falcao mi regalò il suggerimento più prezioso proprio la prima volta in cui giocai da titolare contro la Juventus. Sull'aereo che ci portava a Torino, Paulo mi confidò che non sarebbe sceso in campo e mi disse: "Domani tocca a te, io non ce la faccio. Ricordati di tirare appena puoi, perché hai un bel tiro dalla mezza distanza". In partita misi in pratica il suo consiglio e segnai proprio sotto la curva dei tifosi juventini".