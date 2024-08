 Vilas Boas Non svendiamo Coincecao

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Vilas“Non”” André Villas-manda un messaggio alla Juventus su Francisco Conceiçao. Il presidente del Porto, eletto quest’anno al posto di Pinto da Costa ed ex collaboratore di José Mourinho ai tempi dell’Inter, ha dichiarato a margine dell’inaugurazione della nuova casa del club lusitano a Ponte da Barca: “Ho parlato con Francisco Conceiçao. E’ una risorsa per il Porto e tuteleremo il nostro patrimonio. Si tratta di un calciatore molto amato dai tifosi, siamo perfettamente consapevoli di cosa rappresenta e del suo valore. Gli ho promesso che, se arriva qualche proposta, la valuteremo. Ma di certo non lo regaleremo, né lo svenderemo. Un prestito? Non se ne parla”. “Ha fatto un ottimo inizio di stagione, sacrificandosi in un altro ruolo (terzino sinistro, ndr) per il bene della squadra. Merita senza dubbio il nostro riconoscimento per questo.