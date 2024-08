Tommaso Paradiso torna in Campania | un concerto speciale a Paestum

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il 21 agosto 2024, la Planet Arena dei Templi diaccoglieràper un eventodel suo “Tommy Summer Tour 2024”. Questo, parte dell’Oversound Music Festival, rappresenta un ritorno molto atteso per il cantautore romano, che ha sempre dimostrato un affetto particolare per la, infatti, ha già calcato diverse volte i palchi della regione, costruendo un legamecon il pubblico campano e mostrando un amore profondo per questi luoghi ricchi di storia e bellezza. Accompagnato da una band di undici musicisti, tra cui il produttore del suo ultimo album “Sensazione Stupenda”, Matteo Cantaluppi,porterà auna delle tappe più emozionanti di una tournée che ha già conquistato l’Italia.