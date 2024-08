Sinner sull’anca | Sicuramente sento qualcosa ma è un problemino più piccolo rispetto a prima

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Jannikè in finale a Cincinnati. Il tennista numero 1 al mondo ha battuto il tedesco Zverev in una partita lunga e dura, dove si è visto qualche tocco di troppo all’anca che ha suscitato preoccupazione. Parlando della sua condizione fisica e dell’anca,ha detto: «Non rischierò nulladello Us Open né mai lo faròdi uno Slam., devo capire di che cosa si tratta esattamente, ma è unpiù. Vedrò a fine torneo, come ho già detto sono stato male una settimana. Poi a Montreal ho giocato due partite in un giorno, non ho avuto molto tempo per recuperare e sono venuto a Cincinnati. In ogni caso non sono preoccupato, sono felice di giocare, che è la cosa più importante. Ovviamente l’obiettivo è di arrivare molto meglio fisicamente allo US Open: avrò sei giorni per recuperare».