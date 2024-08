Raggiunti limiti di età il vescovo Roncari si dimette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Grosseto, 19 agosto 2024 - Oggi Giovannidi Grosseto e di Pitigliano-Sovana e Orbetello, compie 75 anni e, come prassi, nei giorni scorsi si è recato a Roma per presentare al Nunzio apostolico la lettera di dimissioni dalla guida pastorale delle due diocesi. Sarà quindi il Nunzio che affiderà questa richiesta al Santo Padre. A quanto ci risulta ilha presentato la richiesta di dimissioni dalla guida pastorale delle due diocesi adducendo diversi motivi. Innanzitutto il raggiungimento del limite di età (75 anni) dopo il quale i presuli vanno normalmente in "pensione". Quindi le proprie condizioni fisiche non ottimali che, a detta delstesso, non gli consentono di svolgere al meglio le proprie funzioni, e questo in considerazione del fatto che entrambe le diocesi sono molto estese.