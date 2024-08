Quando ricomincia c’è la decisione Amici 24 Maria De Filippi ha fatto la sua scelta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ormai ci siamo, infatti dopo la pausa estivaDesi è messa al lavoro per la prossima stagione tv. E a distanza di poche ore dalla rivelazione del blogger Lorenzo Pugnaloni su Uomini e Donne, ora si è saputo tutto anche su24 e la data di inizio del talent show. La scuola sta per riaprire i battenti e proverà a sfornare nuovi talenti nel canto e nella danza.24 ha la sua data di inizio, stando almeno a quanto riferito dalla pagina socialNews. Parlando un attimo di UeD, si è saputo che nella settimana tra il 26 e il 31 agosto ci saranno le prime registrazioni. Mentre il 9 settembre è prevista la messa in onda del dating show, che tornerà a far divertire e appassionare milioni di telespettatori. Leggi anche: “Nuovo insegnante”.