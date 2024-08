Promozione Ora è ufficiale | Jordan Gubinelli è un nuovo giocatore della Biagio Nazzaro Chiaravalle

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’attaccante classe 2004, reduce dalla vittoria del campionato con il Fabriano Cerreto, passa alla corte di Bedetti: “Per me è una sfida personale”, 19 agosto 2024 –è un. L’attaccante classe 2004 che ha vinto il campionato dinella passata stagione al Fabriano Cerreto passa alla corte di mister Daniele Bedetti. “Ho scelto la– spiega il 20enne – per il progetto: per me si tratta di una sfida personale. Darò il massimo per questa maglia e credo fortemente che ci possiamo togliere tante soddisfazioni”. Chi è: carriera e caratteristiche, nato il 13 aprile 2004, è cresciuto tra i settori giovanili di Galassia Sport e Atletico Fabriano:con quest’ultima società, in particolare, ha segnato 64 gol in due anni nei Giovanissimi Provinciali.