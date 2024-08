Premier League | tra Leicester City e Tottenham termina in parità per 1-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ile ilpareggiano per 1-1. Le squadre inaugurano così la nuova stagione di, con la partita valida per la prima giornata del campionato inglese. Il match, giocatosi in casa del, vede il punteggio variare dopo la prima mezz’ora in campo. A sbloccare il risultato è la squadra ospite, con Porro che al minuto 29 sbaraglia la difesa avversaria e porta ilin vantaggio. Si va a riposo sullo 0-1, ma dopo i quindici minuti di stop, i padroni di casa sono pronti a rispondere e il pareggio non tarda ad arrivare. Vardy al 57‘ riporta la situazione in equilibrio, con il tabellone che ora segna 1-1. Al termine dei novanta minuti di gioco, non viene registrata nessun’altra rete, con la partita che quindiin: trainper 1-1 SportFace.