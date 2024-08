Polemica sull' autovelox non omologato | il sindaco difende la sua utilità e lo mantiene attivo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pescara - Nonostante le polemiche e una recente sentenza del giudice di pace che ha annullato una multa per eccesso di velocità, ildi Manoppello, Giorgio De Luca, ha deciso di mantenerel'installatoa Tiburtina. Il dispositivo, al centro di un acceso dibattito, non verrà rimosso, nonostante la mancanza di omologazione, una condizione che il primo cittadino sostiene essere comune a tutti gliin Italia. Il caso è esploso dopo che un automobilista ha vinto un ricorso contro una sanzione ricevuta, con il giudice che ha evidenziato come l'apparecchio non rispetti i parametri tecnici previsti dalla normativa vigente, rifacendosi al decreto Salvini sugli