Palermo un morto e sei dispersi nel naufragio del veliero Bayesian C’era anche il tycoon britannico Mike Lynch – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024) È di une seiil bilancio provvisorio deldi una barca ormeggiata a Porticello, in provincia di. Si tratta del, battente bandiera inglese: proprietà della Revtom Ltd e gestita dal broker Camper e Nicholsons, è stata costruita dal cantiere nautico italiano Perini Navi nel 2008. Lunga 56 metri, la nave era nota per il suo albero in alluminio di 75 metri, il secondo più alto del mondo. Eppure l’improvvisa e violenta tempesta abbattutasi sulla zona nel cuore della notte ne ha causato in pochi minuti il rovesciamento. «Il vento era fortissimo, da pescatore ho subito capito che non era una cosa normale», ha detto Giuseppe Cefalù, pescatore che lavora nella zona della costa di, che ha provato a dare una mano per salvare le persone a bordo dello yacht.