Oroscopo della settimana dal 19 al 25 agosto 2024

(Di lunedì 19 agosto 2024) ARIETE – Il ritorno di Lady Gaga Continua per voi dell’Ariete il periodo favorevole, felice e fortunato iniziato giàscorsa. In questo fine, infatti, accompagnati da una luna buona, avrete alcune belle novità e riceverete notizie sorprendenti sia per quanto riguarda il lavoro (presto qualche porta si aprirà!) sia per quanto riguarda l’amore (alcuni incontri pazzeschi sono previsti intorno a giovedì!). Un periodo meraviglioso, insomma, un po’ come quello che sta vivendo Lady Gaga, tornata all’improvviso con una nuova canzone, Die with a smile, insieme a Bruno Mars e che sta registrando milioni di streams e consensi.dal 19 al 25Davide Maggio.