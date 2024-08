Muore dopo un lifting ai glutei la sorella | Quella clinica è una macelleria cosa le hanno fatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024)che doveva essere una semplice procedura estetica si è trasformata in un incubo per Leanne Brown, 40 anni, e suaKaydell, 38 anni. Le due donne erano partite da Sheffield dirette a Istanbul, attratte dai prezzi accessibili offerti dalla Clinic Expert per una serie di interventi estetici. Ma ciò che prometteva di essere un viaggio per migliorare l’aspetto fisico si è concluso in tragedia, con Kaydell che ha perso la vita sul tavolo operatorio. “Erano le 9:30 quando Kaydell è stata operata,è stata l’ultima volta che l’ho vista”, ha raccontato Leanne con la voce rotta dal dolore. Le due sorelle avevano prenotato unai, un’addominoplastica e un intervento al seno, tutto per un totale di 5.400 sterline a testa. Un affare se paragonato ai costi nel Regno Unito, dove la stessa procedura avrebbe potuto costare fino a 15.000 sterline.