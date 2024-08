Lo scoop Battistini-Traini e i dubbi sul rientro voluto dalla Rai Le posizioni dei partiti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Giornalisticamente è stato un colpo da maestri. Di cui andare fieri. E, invece, non funziona sempre tutto secondo questa logica. Specie quando si parla di conflitto in Ucraina, delle implicazioni politiche e geopolitiche che ne derivano. Ci riferiamo all’affaireche,loro, hanno la “colpa” di essere stati i primi a raccontare gli ucraini a Kursk. Apriti cielo. La levata di scudi dei putiniani in salsa nostrana non si è fatta attendere troppo. Anzi, lo zelo è stato fulmineo. Il primo a indignarsi è stato il capogruppo pentastellato in Commissione di Vigilanza Rai, Dario Carotenuto.