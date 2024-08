La strana situazione di Osimhen | pagato 27mila euro al giorno per stare sul divano a casa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) La sconfitta del Napoli al Bentegodi solleva interrogativi su una gestione economica e sportiva che rischia di diventare insostenibile. Il Napoli esce con le ossa rotte dalla trasferta al Bentegodi, con una sconfitta che ricorda l’esordio in campionato del 2015 sotto la guida di Maurizio Sarri. I partenopei, privi del loro centravanti titolare Victore con un Lukaku assente per motivi contrattuali, sono stati travolti dal Verona con un risultatoo che ha lasciato il segno. La partita ha messo in luce le difficoltà della squadra di mister Antonio, che, nonostante i segnali di ripresa nei mesi scorsi, ha dovuto fare i conti con un’assenza pesante. Il Napoli, al Bentegodi, ha dimostrato quanto sia fondamentale la presenza di un bomber di razza.