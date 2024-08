La festa di Radio Onda d’Urto tra Gaza Olimpiadi invernali e Subsonica in concerto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Brescia, 19 agosto 2024 – Dal 7 agosto offre serate di impegno, musica e divertimento ai bresciani e non solo. Ladi, giunta alla XXXII edizione, continua fino a questo sabato – in via Serenissima, a 150 metri dal capolinea sud della metropolitana, Sant’Eufemia – Buffalora, apertura tutte le sere alle 19 – con le ultime sei serate ad alto tasso di contenuti, “di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco”, come si legge sul sito della. Si parte questa sera, 19 agosto, a tutto metal: sul palco si esibiranno gli Exodus + Insanity Alert (Austria) + Razgate. Ingresso con sottoscrizione: 15 euro dalle 19. Alle 19.