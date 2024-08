Juventus-Como | probabili formazioni orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Torino, 19 agosto 2024 - La prima ufficiale di Thiago Motta sulla panchina della. La prima delal ritorno in Serie A dopo 21 anni di attesa. All'Allianz Stadium va in scena la sfida fra piemontesi e lombardi, entrambi al debutto in campionato. Non mancano certamente i motivi di interesse per seguire questa sfida, alla quale la Vecchia Signora - nonostante un mercato ancora apertissimo e una rosa in fase di allestimento - si presenta con i favori del pronostico. I precedenti Ilè tornato in Serie A dopo 21 anni: il 19 agosto saranno trascorsi, infatti, esattamente 7758 giorni dalla sua ultima gara nel massimo campionato (24 maggio 2003, vittoria per 1-0 contro il Torino); soltanto nel periodo tra maggio 1953 e ottobre 1975 (22 anni, per l’esattezza 8162 giorni) i lariani hanno dovuto attendere più giorni per tornare in Serie A.