Il campo umbro | Sinistra e civici centro e cattolici Faremo scuola

(Di lunedì 19 agosto 2024) La sua guida è il ’Cantico delle Creature’: "Perché lì ci sono l’accoglienza, l’umiltà al servizio degli altri, l’attenzione a chi è più fragile, la cura dell’ambiente". L’ispirazione non poteva essere diversa, visto che Stefania Proietti, 49 anni, civica di area cattolica, è da otto anni sindaca di Assisi. E dalla terra di San Francesco parte alla conquista dell’Umbria, alla guida dellarghissimo diper cercare di scalzare ildestra capeggiato dall’attuale presidente Donatella Tesei. Sindaca Proietti, da dove nasce la sua candidatura? "Dalla responsabilità verso la comunità umbra. Il sostegno che ho ricevuto in questi giorni non è nei miei confronti, ma verso il lavoro fatto e che c’è da fare". La supporta una coalizione larghissima, dallaestrema fino a Italia viva e alle liste civiche.