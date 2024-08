Hip Hop l’Italia conquista l’argento ai mondiali di Phoenix

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago. (askanews) – Risultato storico per l’hip hop italiano che aidi, in Arizona, hato la medaglia d’argento nella categoria Megacrew con il team Ping Pong Alpha in una delle gare più prestigiose e competitive: il World Hip Hop Dance Championship 2024. Il team vincente è nato dalla fusione di due eccellenze italiane dell’hip hop: la Ping Pong Pang Crew e la Alpha Dance Project, guidate da Patrizio Ratto, Rachele Ratto e Antonio Buonavoglia. La combinazione delle loro visioni artistiche ha dato vita ad un gruppo di giovani talenti che, con passione e dedizione, è riuscito a infiammare il palco delle finali,ndo pubblico e giuria grazie ad un format unico e spettacolare.