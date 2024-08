Grattacielo viaggio nella Torre B | Rifiuti vomito e tossici sulle scale Il degrado si è spostato nel palazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) I pianerottoli come luoghi per accamparsi e fumare crack e lecome orinatoi. La ‘pancia’ di cemento dellaB delè diventata un luogo di bivacco quasi perennemente occupato da tossicodipendenti che bevono e assumono droghe al riparo di quelle mura. Una situazione che avevamo già segnalato qualche tempo fa, ma che non ha ancora trovato una soluzione. A denunciare quanto accade nelè, ancora una volta, una residente che da otto anni vive in un appartamento dellaB. È la stessa coppia ad accompagnarci in undall’ottavo al secondo piano delne, percorrendo i punti più critici. "Da quando hanno sistemato il parco Coletta – spiega la donna che chiede di mantenere l’anonimato in quanto in passato già minacciata da alcuni dei soggetti che stazionano– il problema si èqui dentro".