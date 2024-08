Giulia muore in monopattino a 18 anni | la comunità decide di aiutare la famiglia sotto shock grandi atti di generosità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il sole stava appena iniziando a scaldare la mna di giovedì 8 agosto, quandoGrigore, una ragazza di 18, ha preso il suoper recarsi al lavoro. Il suo turno in un bar di Rivarolo l’aspettava, ma il destino aveva deciso diversamente. Lungo la strada provinciale 53, a San Giorgio Canavese,ha incontrato l’ultimo tratto del suo cammino.Leggi anche:, morta sula 18: L’impatto con un’Alfa Romeo Giulietta, guidata da un giovane di 21, è stato devastante. L’incrocio per Ciconio, regolato da un semaforo che mostrava la luce verde, non avrebbe dovuto essere un luogo di tragedia, ma quel giorno si è trasformato in uno scenario di dolore.