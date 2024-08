Gerardina Trovato quando Barbara d' Urso tentò di aiutarla | appelli ignorati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel 2020,raccontava la sua drammatica storia personale a Domenica Live, il noto programma di Canale 5 condotto dad'. La cantautrice siciliana, nota per il suo talento e i suoi successi musicali, aveva vissuto un declino della carriera che l'aveva portata a vivere in condizioni precarie. Durante le varie puntate,d'aveva deciso di prendere a cuore la sua situazione, lanciandopera tornare sulle scene musicali. In particolare, nella puntata dell'8 marzo 2020 disponibile su Mediaset Infinity,d'aveva dedicato ampio spazio alla storia di. La conduttrice aveva sottolineato l'importanza di supportare la cantautrice, nota per aver scritto numerosi pezzi di successo e amata dal pubblico che desiderava vederla di nuovo sul palco del Festival Sanremo.