Coppa Italia serie C | finisce ad Arezzo l’avventura dell’Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ascoli, 18 agosto 2024 –adinC. I bianconeri si fanno rimontare l’iniziale vantaggio del neoacquisto Corazza e vengono sconfitti 2-1 dagli amaranto. In avvio Carrera fa debuttare i nuovi acquisti Alagna in difesa e proprio Corazza in attacco, confermando i giovani che si sono ben comportati contro il Gubbio, tra cui Raffaelli tra i pali. Sono proprio i bianconeri a passare per primi al minuto 11: Tirelli parte sul filo del fuorigioco servito sulla destra e crossa basso per la punta ex Cesena che da pochi passi non sbaglia. I toscani provano subito a reagire con due punizioni di Guccione, ma la chance migliore ce l’ha il Picchio per raddoppiare a metà primo tempo, quando D’Uffizi, servito in area da un cross radente di Campagna, colpisce in pieno il palo.