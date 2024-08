Calciomercato LIVE | Milan su Silvano Vos Mandela Keita per il Napoli Inter Satriano vuole raggiungere Carboni da De Zerbi|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-19 14:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: 11.40 – Il Como cerca un terzino destro: in alternativa all’olandese Kevin Diks (classe 1996 ex Fiorentina) del FC Copenhagen, si valutano Mattia De Sciglio (classe 1992, cercato anche dal Monza) della Juventus, Filippo Terracciano (classe 2003 ex Verona) dele lo spagnolo Sergi Roberto (classe 1992), libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Barcellona a parametro zero. Intanto dal Real Madrid può arrivare il trequartista spagnolo Nicolas Paz Martinez (classe 2004), detto Nico Paz.