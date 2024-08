’Book party’ alla biblioteca Delfini | Cellulari spenti e pausa dai social L’idea ha subito suscitato interesse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una mattinata o un pomeriggio d’estate immersi nel silenzio, in compagniadi un libro e senza il cellulare. Questi gli ingredienti dell’iniziativa ‘book, promossa ddi Modena: dei sei appuntamenti programmati, i primi quattro si sono già svolti registrando il coinvolgimento e la soddisfazione dei partecipanti, come spiega Laura Bagni, coordinatrice delle biblioteche di Modena, che assieme alle colleghe Giulia Pincelli e Angela Pacillo, ha sviluppatoche ha daricevuto l’avvallo positivo della direttrice Debora Dameri. I prossimi appuntamenti sono sabato dalle 8 alle 10 e giovedì 29 agosto dalle 17 alle 19. ‘book: come è nata l’iniziativa? "Per il primo anno abbiamo voluto sperimentare su Modena qualcosa di ‘alternativo’ per chi restava in città anche d’estate, unendo le caratteristiche proprie dei nostri servizi.