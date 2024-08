Bloccati in aeroporto da Ferragosto | Lasciati senza aiuto costretti a dormire sui pavimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ancona, 19 agosto 2024 – “Dalle 18 del giorno dicirca 200 italiani sono rimastiall’di Madeira, isola del Portogallo, a causa della cancellazione del volo della compagnia Wizz Air,alcuna assistenza in, trasferimento in albergo né riprogrammazione del volo. Ci sono anche io e la mia fidanzata Sara oltre a una famiglia con un bimbo di due anni di Osimo”. E’ il neo consigliere di maggioranza Stefano Pesaresi a raccontare cos’ha vissuto in questi giorni per quel volo cancellato all’improvviso per il maltempo che sta continuando anche in queste ore a colpire il paese lusitano e la penisola iberica. “Essendo agosto – ci ha raccontato Pesatesi, contattato telefonicamente – non ci sono voli disponibili fino al 29 ed è stato difficile trovare una sistemazione per