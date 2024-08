19 agosto dalla Toscana la diretta streaming della superluna blu di agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 192024 – Stasera tutti col naso all’insù. Intorno alle 20 e 26 l’appuntamento in cielo è con lablu. Dopo le stelle cadenti, il cielo disi prepara dunque a offrire un nuovo spettacolo con la primadell'anno, che sarà anche la prima Luna Blu, come viene chiamata la seconda Luna piena del mese e la terza di una stagione. L'appuntamento è per questa sera. "Alle ore 20:26 la Luna sarà piena, circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo, ovvero alla minima distanzaTerra, a 360.198 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri", osserva l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project che da Manciano (Grosseto) permetterà di vedere in(qui il link) lache sorge sul mare del centro Italia.