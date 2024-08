Serie D | il nuovo attaccante va in campo Si gioca al Fedini Subito Bocci-Rotondo nel test con la Colligiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) SAN GIOVANNI Penultimoamichevole, prima dell’avvio della stagione ufficiale, per la Sangiovannese che questo pomeriggio alle 17,30 affronterà in casa ladi Francesco Mocarelli e dell’altro ex azzurro Alì Harti, l’esterno d’attacco del 2005 che lo scorso anno si è alternato tra la juniores e la prima squadra. È la terza gara, delle cinque fin quite, che viene disputata ale dalla quale mister Bonura spera di poter trarre indicazioni positive a una settimana esatta dal preliminare di Coppa che, sempre nell’impianto amico, verràto contro il TerranuovaTraiana. Per l’appuntamento di oggi non potrà sicuramente avere a disposizione l’esterno mancino Gianassi tantomeno l’Nieri, entrambi fermi ormai da settimane per alcuni guai muscolari che sembrano però in via di guarigione.