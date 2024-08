Sanità la lettera dell’ex sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Ognuno può contribuire a rendere più forte il nostro Paese, abbandonando quel perverso ed involutivo attendismo nella speranza che qualcun’altro faccia qualcosa". E’ la saggia considerazionedi Monterubbiano, Francesco Pagliarini, che per senso di umanità e alto valore civico, racconta la sua esperienza personale vissuta da paziente all’ospedale Murri di Fermo. "Condivido la mia storia – scrive – per contribuire a sfatare i luoghi comuni che spesso costruiamo senza fondamento, in questo caso riguardanti lapubblica. Giorni fa mi sono dovuto recare in ambulanza (arrivata in circa dieci minuti) al pronto soccorso. Sono stato celermente sottoposto a controlli che hanno riscontrato la frattura alla caviglia con necessità di intervento chirurgico.