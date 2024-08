Sam Asghari svela com’è la sua vita dopo il divorzio da Britney

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 18 agosto 2024) Esattamente un anno faSpears ha confermato la separazione con Sammesi di rumor che parlavano di unimminente. Il matrimonio tra la principessa del pop e il personal trainer è durato poco più di un anno, ma i due stavano insieme dal 2016, da quando lei l’ha incontrato sul set del video musicale Slumber Party. Adesso Samfa “l’attore” e spesso va anche in tv a fare l’opinionista e a parlare della sua “carriera” ed è proprio in televisione su Fox Tv che ha ricordato la relazione con. L’attore ha spiegato che ripensa con affetto alla popstar (e ci mancherebbe altro visto tutti i soldi che si è preso), ma ha anche fatto intendere che non ci sono più rapporti e che non la sente più. Samsul matrimonio conSpears e la sua nuova: “Sono grato per il passatoi, ma vado avanti”.