Race for Glory Imaginary Bugiardo seriale Io sono tuo padre e i voti del mese 4K-Blu-ray-DVD Parte 2

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 agosto 2024) Nella secondadella nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di:for- Audi VS Lancia,, Iotuo, Orlando, My Political Biography, Yannick - La rivincita dello spettatore. La secondadella nostra rubrica mensile homevideo di recensioni Blu-ray e DVD, che vuole portare in evidenza prodotti che meritano di essere scoperti o riscoperti, si apre con lo spettacolarefor- Audi VS Lancia, ovvero la ricostruzione di una mitica annata di rally con Riccardo Smamarcio nei panni del direttore sportivo della casa automobilistica italiana Cesare Fiorio. A seguire l'edizione 4K dell'inquietante horror, poi la commedia francesee quindi Iotuo, con protagonisti due senegalesi che si trovano a combattere nell'esercito francese nella Prima guerra mondiale.