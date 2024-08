Pagelle GP Austria i voti della MotoGP | Bagnaia galattico Martin marca a uomo Bastianini solido

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024)GP2024FRANCESCO(Ducati Factory) 10 e lode: una gara perfetta. Senza mezzi termini. Non sbaglia nulla. Una traiettoria, una scelta. Niente. Parte bene, ma Jorgenon è da meno. Fa di tutto per superare lo spagnolo nel più breve tempo possibile e ci riesce. Da quel momento in avanti si entra nel suo terreno di caccia ideale. Una gara di testa, nella quale può dettare il passo.cerca di tenere il suo ritmo il più a lungo possibile, ma con il passare dei giri molla la presa. Nel finale prova a riavvicinarsi, ma Pecco ne ha ancora e scappa di nuovo. Vittoria, e weekend, im-Pecc-abili. 25a vittoria nella classe regina, come una leggenda come Kevin Schwantz. La lode è meritatissima.