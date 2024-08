Mucillagine nell' Adriatico? Ecco la soluzione | lo show del bagnino Lorenzo Ercoles

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Il dramma dellache infesta il mar. Nessun problema, almeno secondo, il celebredi Cattolica, star dei social da anni a questa parte, il quale propone la sua peculiare, e ironica,: "Come risolvere il problema della? Basterebbe aggiungere un po' di bidoni di sale nel mare". Così in un video postato su Facebook dove espone le sue lunari teorie sul ritorno delle mucillagini. Loè dirompente, sin dalle prime battute. "Tutti a dire che non si può fare il bagno perché c'è la. Perché quest'anno c'è la? Per tre motivi. Prima di tutto perché quest'anno c'è un caldo che non se ne può più", inizia. E per rispondere alle ovvie obiezioni, aggiunge: "Allora te mi dirai: era caldo anche l'anno scorso, ma lanon c'era E perché quest'anno c'è? Perché ci sono altre due cause".