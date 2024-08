Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha rivolto dure accuse ai media italiani, in particolare alla Rai, sostenendo che stiano “elogiare i neonazisti ucraini mentre posano in reportage indossando simboli delle SS”. Le dichiarazioni, riportate dai media russi, fanno riferimento a un servizio delRai Ilario. Secondo Zakharova,avrebbe superato un nuovo livello di “propaganda anti-russa” dopo aver realizzato una video intervista con un uomo che indossava un berretto con il simbolo della divisione SS “Leibstandarte Adolf Hitler”. In passato, il corrispondente Rai era già stato criticato daper aver riportato storie su Bucha e su un membro del gruppoSettore Destro, organizzazione fuorilegge in Russia.