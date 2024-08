Jonas Vingegaard vince il Giro di Polonia davanti a Diego Ulissi Ultima tappa a Kooij

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Olavha vinto la settima edeldi, una frazione di 142 km da Wiliczka a Cracovia pensata per i velocisti. Lo sprinter olandese si è imposta in volataai belgi Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), ppena fuori dalla top-10 due italiani: Alberto Dainese (11mo) e Davide Cimolai (12mo). Il 22enne del Team Visma Lease a Bike si era imposto tre giorni fa sul traguardo di Prudnik e oggi ha messo le mani sul 35mo successo in carriera, addirittura il settimo in stagione (aveva alzato le braccia al cielo anche nella nonadel Tour de France a dimostrazione di una grande qualità quando si lancia in volata.ha conquistato la classifica generale con un vantaggio di 13 secondi nei confronti di(UAE Emirates) e 20” sull’olandese Wilco Kelderman (suo compagno di squadra).