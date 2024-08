Jane Campion non si ritira più e annuncia il suo prossimo film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 agosto 2024) La regista, a Locarno per ricevere un premio alla carriera, hato il suoprogetto., 70 anni, è a Locarno per ricevere un premio alla carriera. Prima delIl potere del cane del 2021, acclamato dalla critica e vincitore dell'Oscar, lanon girava unda oltre 12 anni. Al termine delle riprese del suo ultimo titolo pensava di aver finito con l'industria cinematografica e avevato che si sarebbe concentrata su un suo progetto personale: una scuola per aspiranti registi nella sua nativa Nuova Zelanda, ma a quanto pare i piani disono cambiati.: "Non girerò mai undi supereroi, li odio" Il discorso di