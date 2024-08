Esposito confessa | Ultimi anni difficili Bello giocare in Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Sebastianoè partito bene con la maglia dell’Empoli, raccogliendo il premio di Man of the Match nella gara d’esordio in campionato con il Monza. Ha parlato in conferenza stampa nel post-partita degli. DIFFICOLTÀ – Sebastianodeve ancora trovare la sua dimensione. Ha passato le ultime stagioni tra prestiti e squadre diverse, senza mai rimanere per più di un anno nel medesimo posto. Adesso ci sta provando con l’Empoli, ma nellamaggiore in Italia., di proprietà ancora dell’Inter, ha detto questo: «L’esordio inA? Emozione bella,inA contro squadre con grandi campioni come D’Ambrosio e Gagliardini con cui ho giocato nell’Inter èed emozionante. Ringrazio l’Empoli che mi ha dato questa opportunità.