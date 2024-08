Crollo Napoli a Verona arrivata l’ufficialità che nessuno aspettava |  Conte gelato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Passo falso all’esordio di campionato per ildi Antonio Conte, con il dato che inizia a preoccupare i tifosi partenopei. Il debutto in campionato del nuovodi Antonio Conte è un vero e proprio incubo. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto ai calci di rigore contro un modestissimo Modena, la squadra azzurra esce sconfitta per tre reti a zero dal match del Bentegodi contro ildi Paolo Zanetti. Si decide tutto nel secondo tempo, con la squadra veneta che si è imposta grazie al guizzo di Livramento e alla doppietta del subentrato Mosquera (entrambi al primo gol in Serie A). Una sconfitta che evidenzia i grandi limiti della rosa a disposizione del tecnico leccese, con l’arrivo di David Neres che dovrà rappresentare solo la prima mossa.